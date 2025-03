V gorah noč toplejša kot na Krasu in v Gorici

Ob anticiklonskem vremenu in mirovanju ozračja je v nočnih urah po pričakovanjih marsikje nastal temperaturni obrat. Nočne temperature so bile na deželnih vrhovih FJK povečini višje kot v nižinah. Na Višarjah je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa danes namerila najnižjo nočno temperaturo +2,7 stopinje Celzija in na Zoncolanu +3 stopinje Celzija, medtem ko so bile marsikje v nižinah temperature le rahlo nad ničlo. Na goriškem letališču so namerili najnižjo nočno temperaturo +0,7 stopinje Celzija in pri Briščikih +1 stopinjo Celzija. Marsikje v nižinah je bilo torej ponoči hladneje kot v gorah. Vzroke gre pripisati tudi toplemu zraku, ki se trenutno zadržuje v višinah. Opolnoči je bila ničta izoterma nad Rivoltom na višini 2668 metrov, kar je več kot tisoč metrov višje od dolgoletne normalnosti.

Sončno in stanovitno vreme z nočnimi temperaturnimi obrati se bo nadaljevalo do vključno sobote ali nedelje. Ob koncu tedna bo sicer nekaj več spremenljivosti in morebitne zmerne oblačnosti.

Temperaturna slika se bo izravnala od ponedeljka, ko bo naše kraje dosegla obsežna atlantska višinska dolina. Vreme se bo poslabšalo in že v ponedeljek se bodo začele pojavljati padavine.

V prihodnjem tednu bo sicer, kot kaže, prevladovalo oblačno vreme z občasnimi padavinami. Meja sneženja bo v gorah sprva na nadmorski višini okrog 1500-1700 metrov.