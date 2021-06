V gorah pri Bellunu umrl tržaški pohodnik

Pri Bellunu je danes umrl 63-letni tržaški pohodnik, ki je padel s steze na območju pod kočo Settimo Alpini na gorovju Schiara. Moškega je med pohodom po vsej verjetnosti obšla slabost, pri čemer je izgubil ravnotežje in se je zakotalil 30 metrov globoko po skalnati brežini, kjer je obtičal ob potoku. Njegov brat ga je uspel doseči in mu je skušal nuditi prvo pomoč, nek drugi pohodnik pa se je povzpel do koče, da bi po telefonu poklical reševalce. Na kraj so prišli gorski reševalci iz Belluna in je priletel reševalni helikopter, toda zanj ni bilo več pomoči. Zdravnik in bolničar, ki sta se s helikopterja spustila do nesrečnega pohodnika, sta lahko le potrdila njegovo smrt.