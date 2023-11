V gorah se bo snežna odeja še debelila

Ob novi vremenski fronti, ki bo naše kraje dosegla v noči na petek, se bodo spet ponekod spet pojavljale močne padavine. Arso je za petek za jugozahod Slovenije zaradi izdatnejših količin padavin že objavil rumeno opozorilo. V gorah bo snežilo, v Julijcih bi lahko padlo od 10 do 20 centimetrov snega, ponekod morda tudi kaj več. Za petkovo vremensko fronto bo pritekal hladnejši zrak, temperatura se bo v petek spuščala. Zlasti od sobote do ponedeljka bodo zlasti noči kar mrzle, najnižje nočne temperature se bodo na Kraški planoti in na Goriškem spustile do okrog 5 stopinj Celzija ali morda tudi malo nižje.

Danes in jutri bo delno jasno do zmerno oblačno, jutri bo postopno že več oblakov in bo ponekod možno občasno rosenje.

V soboto dopoldne se bo vreme izboljšalo in delno razjasnilo. V nedeljo bo sončno.