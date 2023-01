V Gradišču bolj mrzlo kot na zasneženem Trbižu

Z današnjim dnem se je po pričakovanjih začel dotok hladnejšega severnega zraka. Noč je bila povečini že hladnejša, živo srebro se je marsikje v nižinah že spustilo pod ničlo. Razlike so bile iz kraja v kraj, glede na večjo ali manjšo prevetrenost ozračja, precejšnje. V bolj zatišnih legah so bile nočne temperature nižje, kjer je bila burja bolj konstantna in močnejša, pa se je živo srebro povečini obdržalo nad lediščem. Temperature so bile tako povečini rahlo pozitivne na Kraški planoti in na Tržaškem, občutno hladneje pa je bilo ponekod na Goriškem. V Gradišču je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje iz FJK Arpa namerila najnižjo nočno vrednost -2,6 stopinje Celzija, v Červinjanu pa -2,4 stopinje Celzija. Za primerjavo, na zasneženem Trbižu, kjer bi morala biti temperatura že itak občutno nižja, toliko bolj pa ob zasneženi podlagi, je namerila najnižjo nočno vrednost »le« -1,8 stopinje Celzija, in je bilo torej topleje kot v Gradišču in Červinjanu. Burja, ki se včasih vsaj obrobno vrine tudi v Kanalsko dolino, je očitno odigrala svojo vlogo in preprečila občutnejše ohlajevanje tal. V Gradišču in Červinjanu pa je nastopilo skorajšnje brezvetrje. Že v Koprivnem je bilo kar nekaj stopinj Celzija več, saj se temperatura ponoči ni spustila pod +1,3 stopinje Celzija. V Trstu pa je bila najnižja nočna vrednost +4,8 stopinje Celzija.

Danes in v prihodnjih dneh bo prevladovalo sončno vreme z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Še bo pihala burja, ki pa bo manj konstantna in močna kot v preteklih dneh.

Iz dneva v dan bo hladneje, kar bo najbolj občutno v nočnih urah. Živo srebro se bo v prihodnjih dneh ponoči povečini spuščalo pod ničlo, postopno za več stopinj Celzija. Zlasti od sobote se bo občasno lahko spustilo pod ledišče tudi ob morju. Najvišje dnevne temperature pa bodo do okrog 5 stopinj Celzija ali mestoma le malo višje.