Policisti izsledili deklico, ki se je oddaljila od staršev

V Barkovljah se je v torek odvijala napeta iskalna akcija s srečnim razpletom. V okviru poostrenega varnostnega nadzora v poletnih mesecih na pobudo tržaške kvesture so iskali triletno deklico, ki se je izgubila v barkovljanskem kopališču.

V zgodnjih popoldanskih urah je policijsko patruljo ustavila zaskrbljena mati izgubljene deklice. Šlo je za tujo turistko, ki je z družino letovala v Trstu. Prestrašena ženska je policistom sporočila, da se je njena komaj triletna hčerka v trenutku nepozornosti oddaljila in je nikakor ne more najti.

Policista sta takoj opozorila drugo patruljo na obali ter ostale enote na območju. Mati jim je predala podroben opis in fotografijo deklice, ki so jo nemudoma posredovali vsem policijskim enotam na terenu. Policisti so se razdelili v dve skupini ter začeli hitro in temeljito pregledovati širše območje. Po približno dvajsetih minutah napetega iskanja se je akcija uspešno zaključila, ko je eden izmed policistov na podlagi opisa opazil deklico. Ta se je povsem mirno igrala v borovem gozdiču v bližini znane barkovljanske fontane.

Policisti so deklico varno pospremili k njeni materi, kmalu pa se jim je pridružil tudi oče. Policijska ekipa je pretreseni družini nudila potrebno podporo in pomoč tudi po končanem preiskovalnem postopku.

Uspešno zaključena akcija potrjuje pomen stalne prisotnosti policije na terenu ter njeno predanost zagotavljanju varnosti domačinov in obiskovalcev plaže, navaja tržaška kvestura.