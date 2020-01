V Iranu strmoglavilo letalo s 177 ljudmi na krovu (foto)

V Iranu je kmalu po vzletu z letališča v Teheranu danes strmoglavilo ukrajinsko potniško letalo boeing 737 s 177 ljudmi na krovu. Uradni Kijev je potrdil, da ni preživel nihče in da je šlo za nesrečo. Ukrajinsko veleposlaništvo v Iranu je sporočilo, da je do nesreče prišlo zaradi odpovedi motorja zaradi tehničnih težav in da izključujejo možnost terorističnega napada.

Nesreča se je namreč zgodila ravno na dan, ko je Iran izvedel napad z balističnimi raketami na oporišči ZDA in njegovih zaveznic v Iraku. Prva poročila so navajala, da je zagorel motor letala, medtem ko so iranski mediji poročali, da pilot ni sprožil klica v sili, kar je sprožilo ugibanja o vzroku nesreče.