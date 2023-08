Danes dopoldne sta v Istri v slabi uri in pol, med 9.30 in 11. uro, umrla dva kopalca, ki ju je obšla huda slabost, poroča Glas Istre. Oba sta imela 72 let in sta, kot kaže, doživela infarkt. Prvega so reševali nedaleč od Karigadorja, drugega pa v Pulju. Prizadevanja reševalcev, da bi jima rešila življenje, so bila kljub dolgotrajnemu oživljanju žal zaman. Zdravniki so lahko le potrdili njuno smrt.