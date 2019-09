V Istri dvomijo v hrvaško himno

Hrvaška razmišlja o državnem zakonu, ki bi obvezoval učence in dijake, da ob začetku tedna obvezno v šoli zapojejo državno himno. Idejo po zgledu Francije podpira tudi premier Andrej Plenković, v Istri pa imajo o tem dvome. »Nič proti hrvaški himni in zdravemu domoljubju, odklanjamo pa agresivni nacionalizem,« pravi Boris Miletić, vodja Istrskega demokratskega sabora (IDS), večinske politične stranke v Istri. Podobno razmišljajo tudi predstavniki hrvaške leve sredine.

»Patriotizem pomeni biti predvsem dober državljan, ki spoštuje zakone in plačuje davke,« je po poročanju dnevnika La Voce del popolo dodal Miletić. Statistike dokazujejo, da so Istrani na Hrvaškem najbolj pošteni davkoplačevalci. V Istri pa so naklonjeni predlogu, da bi na šolah uvedli državljansko vzgojo, kar zadeva Francijo pa pravijo, da bi se morala Hrvaška, prej kot po zakonu o himni, zgledovati po geslu francoske revolucije, torej svoboda, bratstvo in enakopravnost.