V Istri potrdili 7 novih primerov okužbe

V Istri so danes ob 290 testiranjih potrdili 7 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Od teh so bile tri osebe že v predhodni domači izolaciji, pri treh primerih pa gre za uvožene okužbe. Iz Pulja medtem prihaja razveseljiva vest, da po včerajšnjem novem potrjenem primeru okužbe v domu za starejše osebe, danes ni bilo novih potrjenih okužb. Testirali so polovico uslužbencev in varovance doma. V Istri je trenutno 289 oseb v domači izolaciji.

Medtem o novem potrjenem primeru okužbe z novim koronavirusom poročajo na Reki. Gre za natakarja, ki se je pretekli teden vrnil iz tujine. Aktivnih okuženih je še 20. Doslej so potrdili 152 okužb, dve osebi sta še hospitaizirani.