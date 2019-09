V Istri pustošilo hudo neurje

Istro je ponoči zajelo silovito neurje z močnimi nevihtami in točo. Najhuje je bilo na območju Rovinja in Poreča, kjer je toča povzročila veliko škodo na kmetijskih površinah. Močan veter, verjetno posledica vodnega vrtinca, je poškodoval več objektov in podiral drevesa v kampu Mon Perin v Balah nedaleč od Rovinja.

V Rovinju je ponoči padlo 68 litrov dežja na kvadratni meter, v zadnjih dveh dneh 107 litrov, kar je več od mesečnega povprečja V Poreču so namerili 65 litrov dežja na kvadratni meter, več kot 30 litrov pa tudi v Baderni in Rovinjskem selu. Tudi drugod v hrvaški Istri so prejšnjo noč zabeležili močne nalive.

Poveljnik gasilcev Dino Kozlovec je povedal, da v neurju na srečo ni bilo poškodovanih. Sinoči in ponoči so gasilci posredovali 40-krat, najpogosteje na območju Rovinja. Povečini so odstranjevali podrta drevesa in polomljene veje ter črpali vodo iz poplavljenih prostorov, zlasti v Poreču, Pulju, Umagu in Labinu.