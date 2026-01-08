V Italiji bencin nikoli tako poceni od konca leta 2022

Cene bencina pri črpalkah v Italiji so dosegle svoj minimum od konca leta 2022 in so trenutno nižje od cen dizelskega goriva: če je za liter bencina pri samopostrežnih črpalkah treba odšteti 1,645 evra, stane liter dizelskega goriva 1,668 evra, vse to pa na podlagi novih trošarin, ki veljajo od 1. januarja letos. Na to je včeraj opozoril dnevni bilten oz. portal Staffetta Quotidiana, specializiran za področje energentov, ki ga povzema italijanska tiskovna agencija Ansa.

Portal se sklicuje na najnovejše podatke ministrstva za podjetja in »made in Italy« o gibanju cen, pri čemer je ministrstvo samo v ponedeljek objavilo, kako je cena bencina dosegla najnižjo točko od leta 2021: 1,65 evra na liter, kar je manj od cene litra dizla, ki znaša 1,67 litra.

Omenjene cene se kot že rečeno nanašajo na samopostrežne črpalke, kjer si gorivo točiš sam. Kjer ti ga natoči črpalkar, pa je treba, ugotavlja Staffetta Quotidiana, odšteti za liter bencina 1,792 evra, za liter dizla 1,807 evra, za liter utekočinjenega zemeljskega plina 0,688 evra, za kilogram metana 1,395 evra, za kilogram utekočinjenega naravnega plina pa 1,213 evra.