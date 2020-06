V Italiji na letalo do nadaljnjega brez ročne prtljage

Italijanska uprava za civilno letalstvo Enac je sporočila, da do nadaljnjega na krovu letal ni dovoljena kabinska prtljaga, kot so kovčki in potovalke. Potniki bodo s sabo lahko vzeli le manjše ročne torbice in podobne kose, ki so dovolj majhni, da jih lahko pospravijo pod sedež pred sabo. Ukrep naj bi okrepil varnost v luči novega koronavirusa. Nova pravila veljajo za vse lete, pri katerih je Italija država vzleta ali pristanka.

Kot je poudaril Enac, namreč iz zdravstvenih razlogov do nadaljnjega na letalih ne bo dovoljena uporaba predalov za prtljago nad glavami potnikov. S tem naj bi med drugim preprečili drenjanje ljudi pri pospravljanju prtljage. Ukrep je sicer naletel na kritike v turizmu, ki se zaradi covida-19 že tako sooča z velikimi negativnimi posledicami.