V Italiji največ žrtev zaradi plazov v Evropi

Letošnjo zimo so bili snežni plazovi v Evropi doslej usodni za 126 ljudi, kažejo podatki evropskega združenja za opozarjanje pred plazovi (EAWS). Največ žrtev (32) so zabeležili v Italiji, sledita Francija (31) in Avstrija (29). V Sloveniji so plazovi to sezono zahtevali tri življenja, gre za hrvaške pohodnike, ki so oktobra umrli pod Toscem.

Statistika za letošnjo zimo na spletni strani EAWS vključuje žrtve snežnih plazov, zabeležene od 1. oktobra lani. Večino so jih našteli v Alpah, nekaj pa tudi drugod, denimo v Karpatih. Med 18 članicami EAWS, med katerimi je s svojo agencijo za okolje (Arso) tudi Slovenija, so bili plazovi letošnjo zimsko sezono najbolj smrtonosni za pohodnike v italijanskih gorah, kjer jih je umrlo 32. Sledijo Francija z 31, Avstrija z 29 in Švica s 15 žrtvami.

Pred Slovenijo, kjer so to sezono v oktobrski nesreči pod Toscem v Julijskih Alpah umrli trije ljudje in je na sedmem mestu, sta še Španija z osmimi in Slovaška s šestimi žrtvami. Zimska sezona še ni končana, a je dosedanje število smrtnih žrtev že precej visoko. V zadnjih desetih letih je namreč zaradi snežnih plazov le v sezoni 2017/2018 umrlo več ljudi - 147. Eden od razlogov za to po navedbah strokovnjakov tiči v podnebnih spremembah, saj višje temperature vplivajo na trdnost snega v različnih obdobjih, piše nemška tiskovna agencija dpa. Vlogo pri porastu imajo tudi turni smučarji, ki jih je vse več in ki zaradi smučanja na nevarnih območjih neredko sami sprožijo plazove.