V Italiji največja umrljivost v EU zaradi posledic dušikovega dioksida in ozona

V Italiji je največ prezgodnjih smrti v EU zaradi posledic vdihavanja dušikovega dioksida in ozona, medtem ko je na drugem mestu prezgodnje umrljivosti zaradi mikroprašnih delcev PM 2,5. Evropska agencija za okolje je izračunala, da je bilo zaradi posledic vdihavanja dušikovega oksida v letu 2016 v Italiji 14.600 prezgodnjih smrti, 3000 zaradi ozona in 58.600 zaradi mikroprašnih delcev PM 2,5.

V FJK so po poročilu deželne agencije ARPA o kvaliteti zraka v letu 2018 manjše prekoračitve koncentracij dušikovega dioksida beležili na območju pri škedenjski železarni v Trstu, in sicer v Ul. Ponticello, koncentracije ozona so v več deželnih predelih nekajkrat presegle opozorilno vrednost, prav tako so tudi koncentracije mikroprašnih delcev PM 2,5 v več krajih nekajkrat presegle mejne vrednosti. Stanje se je, kot so zapisali v poročilu, leta 2018 v primerjavi z minulimi leti izboljšalo.