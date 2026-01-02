V Italiji prižgali zeleno luč za brezalkoholno vino

Italijanska vlada je po več letih upiranja tik pred koncem leta 2025 odobrila proizvodnjo brezalkoholnega vina v državi. Ministrstvi za finance in kmetijstvo sta v ponedeljek sporočili, da sta podpisali odlok, ki uradno določa davčni okvir za domačo proizvodnjo brezalkoholnih vin.

Italijanska vinska industrija je več mesecev čakala na končno odobritev vlade glede proizvodnje brezalkoholnega vina. Od leta 2021 v Evropski uniji za vino šteje tudi vino, iz katerega je bil odstranjen alkohol. Italija se je dolgo upirala sprejetju te uredbe, saj so se vinarji bali negativnega vpliva na italijansko vinsko kulturo. Sprva je bil proti temu tudi minister za kmetijstvo Francesco Lollobrigida iz desne stranke Bratje Italije, ki jo vodi premierka Giorgia Meloni

Do preobrata je prišlo pred enim letom, ko se je Italija odzvala na naraščajočo priljubljenost t. i. vin NoLo - vin, ki ne vsebujejo ali imajo nizko vsebnost alkohola - in utrla pot proizvodnji teh pijač. Kljub temu je še vedno manjkal jasen pravni okvir. Ta teden podpisani vladni odlok bo zagotovil jasnost glede trošarin, licenc in distribucije. Ob tem ureja tudi odobritev, skladiščenje, upravne obveznosti in prevozne predpise za brezalkoholna vina.