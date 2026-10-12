V Italiji vse več tujih podjetij, Trst in Gorica v samem državnem vrhu

V Italiji še naprej narašča število tujih podjetij, s tem da je država s poslovnega vidika privlačna predvsem za podjetnike, ki prihajajo iz držav nečlanic Evropske unije, medtem ko je očitno manj privlačna za prebivalce ostalih članic sedemindvajseterice. Med pokrajinami, ki imata največji delež podjetij, ki jih vodijo tuji državljani, pa sta v samem državnem vrhu tudi tržaška in goriška, ki na državni lestvici zasedata drugo oziroma osmo mesto.

Sliko stanja po prvem letošnjem polletju oziroma 30. junija je v teh dneh ponudila organizacija Unioncamere v sodelovanju z ministrstvom za delo in socialno politiko. V Italiji je letos poleti bilo 677.188 podjetij v tujih rokah, s tem da so tuji državljani med januarjem in junijem odprli 37.140 novih podjetij, 21.043 tujcev pa je podjetja zaprlo, tako da je bil saldo vsekakor pozitiven za 16.097 novih podjetij. Tujci predstavljajo tako 12 % vseh podjetij v državi, pri tem pa je so pri Unioncamere izpostavili, da kar 79 % tujih podjetij vodijo državljani, ki prihajajo iz držav nečlanic Evropske unije.

Pokrajina z največjim številom tujih podjetij je toskanski Prato (33,7 %), na samem drugem mestu pa je tržaška pokrajina, v kateri je vsako peto podjetje (20,8 %) v tujih rokah. Na tretjem mestu je Imperia (18,8 %), ki je prehitela četrtouvrščene Firence (18,7%). Deseterico dopolnjujejo pokrajine Genova (17,1 %), Reggio Emilia (16,9 %), Milan (16,7 %), Gorica (16,4 %), Lodi (14,9 %) in Rim (14,8 %).