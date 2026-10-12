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Referendum

Zakon o parlamentarni preiskavi padel na referendumu

V Sloveniji je danes potekalo glasovanje za zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi in tri posvetovalne referendume

Jaruška Majovski |
Slovenija |
11. okt. 2026 | 23:20
    Zakon o parlamentarni preiskavi padel na referendumu
    Glasovnice na Generalnem konzulatu RS v Trstu (FOTODAMJ@N)
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Po zaprtju volišč v Sloveniji in na njenih konzularno-diplomatskih predstavništvih poteka štetje glasovnic za štiri referendume, enega zakonodajnega (o noveli zakona o parlamentarni preiskavi) ter tri posvetovalne. Volilna udeležba je bila visoka, več kot 53-odstotna – in s tem najvišja na referendumih doslej.

Po več kot polovici preštetih glasovnic je bila za vsa štiri vprašanja večina »za«. Pri dobrih 80 % preštetih glasov pa je pri zakonodajnem referendumu prišlo do preobrata, glasov »proti« je takrat bilo 50,31 %, tistih »za« pa 49,69 %. Z nadaljevanjem štetja glasov je delež udeležencev, ki so glasovali »proti«, ostal v prednosti. Za zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi je bil kvorum dosežen. Pri več kot 98 % preštetih glasov je bilo glasov proti 50,86 % (454.458) , tistih za pa 49,14 % (439.150), s čimer je novela zakona o parlamentarni preiskavi, s katero je vladajoča koalicija nameravala odpraviti mnoge izmed obstoječih varovalk, na referendumu padla.

Pri preostalih treh referendumih (o socialni pomoči, o volilni pravici na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega plačevanja RTV-prispevka) pa je »za« vseskozi ostal v prednosti.

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