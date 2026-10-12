Preizkusili so se v pravem jadralskem maratonu

Letošnje Barcolane in še štirih tekmovalnih regat, ki so potekale v teh dneh v Tržaškem zalivu, se je udeležila prav posebna posadka, ki pluje v znamenju inkluzije, povezovanja in ljubezni do jadranja. V njej sta tudi dve osebi z invalidnostjo, ki zagrizeno in navdušeno tekmujeta ob izkušenih jadralcih.

Za krmilom je bila Tržačanka Paola Colle, ob njej še tržaška flokistka Manuela Barbiani in Lorenzo Pipan. Colle in Barbiani sta pridobili jadralne izkušnje na jadrnicah iz razreda Hansa 303, ki so primerne tudi za osebe z invalidnostjo, medtem ko se je Pipan v preteklosti udeležil več tekmovalnih regat. Njihova udeležba na Barcolani in drugih regatah je sad sodelovanja različnih krajevnih društev in dobrodelnega dejanja članice Tržaškega pomorskega kluba Sirena, ki je posadki dala na razpolago jadrnico, točneje šestmetrski meteor.

Na pomoč posadki, ki je bila brez jadrnice, je prvi priskočil vodja tržaške flote razreda meteor Walter Gasperi, da bi tudi ljudem z gibalnimi ovirami, a polnim jadralnega navdušenja, omogočil, da se udeležijo najpomembnejšega dogodka v letu. Iskanje ni bilo preprosto. Do razpleta je prišlo, potem ko je Gasperi stopil v stik z odgovornim za morske dejavnosti pri Sireni Francom Sedmakom. »V Trstu imamo veliko meteorjev, največ v klubu SVBG. Pri Sireni imamo le enega, ki sta ga lastnika z veseljem dala na razpolago za to pobudo. Pripravili smo vse potrebno, nezanemarljiv je bil tudi trud za urejanje papirjev, a tudi to smo izpeljali. Zelo sem zadovoljen, da je bila na italijanskem pokalu meteor med 64 jadrnicami tudi posadka, ki predstavlja Sireno. Kar se mene tiče, je ta posadka že samo s svojo udeležbo, zmagala,« je bil ponosen Sedmak.

Moro de sede, zgodovinska jadrnica, ki je v preteklosti osvojila več pokalov in sta jo posodila Susanna Pertot in Sandro De Vecchi, ni prilagojena za osebe z gibalnimi ovirami, je pa varno plovilo, primerno za pobudo, ki bi jo pri Sireni radi še naprej izvajali. Pri tem sodelujeta tudi jadralni klub in organizator Barcolane SVBG ter klub Duino 45° Nord – ASD Easy Action. Devinski klub, pri katerem je posadka »doma«, je priskrbel gumijasti čoln, ki jo spremlja med plovbami in je zadolžen za njeno varnost.