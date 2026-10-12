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Pri Žabnicah odprli Pot stoletne bukve

Gozdno pot so spremenili v priložnost za odkrivanje gozda

Spletno uredništvo |
Žabnice |
12. okt. 2026 | 8:41
    Pri Žabnicah odprli Pot stoletne bukve
    Na poti je mogoče občudovati številne lesene umetnine( Redakcija )
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V soboto so v Kanalski dolini odprli Pot stoletne bukve, ki so jo uredili pri Žabnicah. Gre za že obstoječo gozdno pot, ki so jo s pomočjo evropskih sredstev (projekt Regenerate je prejel sredstva iz programa Interreg VI-A Italija-Avstrija) spremenili v priložnost za odkrivanje gozda. Pot je namenjena tako lokalnemu prebivalstvu kot obiskovalcem in je primerna za vse starosti. Vzdolž poti bodo sprehodniki lahko občudovali tri naravne umetniške instalacije, ki so nastale iz sodelovanja s festivalom Aeson in umetniki, ki pri njem sodelujejo. Instalacije vzpostavljajo dialog z gozdom, ki jih obdaja, rdeča nit pa je stoletna bukev, močan identitetni element tega kraja.

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