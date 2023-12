Finančna policija je od začetka decembra poostrila dejavnosti boja proti proizvodnji, posesti, prometu in nedovoljeni prodaji pirotehničnih sredstev in nevarnih izdelkov.

Da bi zagotovili varnost državljanov pred prazniki so izvedli 242 kontrol in zasegli milijon in 700.000 ilegalnih ognjemetov, ki tehtajo približno 40 ton. Ovadili so 149 ljudi, 13 od teh so aretirali.