V Izoli lani rekordno število turističnih prenočitev

V Izoli so lani zabeležili 165.000 prihodov turistov, kar je štiri odstotke več kot predlani, število prenočitev pa se je povečalo za dva odstotka na rekordnih 580.000, so danes sporočili iz izolskega turističnega združenja. Zadovoljni so, da se je povečalo predvsem število turistov izven glavne sezone.

»Ključno sporočilo leta pa ni le rekordni rezultat, temveč struktura rasti: Izola rast vse bolj gradi na mesecih izven poletne konice,« so v sporočilu zapisali v Turističnem združenju Izola.

V mesecih brez julija in avgusta so zabeležili okoli šest odstotkov več prihodov in skoraj tri odstotke več prenočitev kot leto prej, medtem ko je vrhunec sezone ostal praktično nespremenjen.

To pomeni bolj enakomerno razporeditev obiska skozi leto in manjši pritisk na poletno konico. To je bil eden osrednjih ciljev prejšnje strategije in ostaja med poglavitnimi usmeritvami tudi v novi strategiji razvoja izolskega turizma 2026-2030, so zapisali.

K širjenju sezone po navedbah združenja pomembno prispevajo njihove promocijske aktivnosti v sodelovanju z lokalnimi partnerji. Projekt Viri izolskih okusov skozi zgodbe lokalnih ribičev, oljkarjev in gostincev gradi prepoznavnost destinacije, ob tem pa Izola razvija tudi prve turistične podkaste ter kulinarične dogodke, kot so priljubljeni Pomoli okusov, so navedli.