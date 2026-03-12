Zaradi kovčka pri Sv. Jakobu začasno zaprli ulico tudi za pešce

Ulico Frausin pri Svetem Jakobu v Trstu, ki je trenutno zaradi gradbišča nove telovadnice zaprta za promet, so karabinjerji v večernih urah začasno zaprli še za pešce, počez so potegnili trak. Na pločniku se je namreč znašel večji kovček, nekdo ga je zapustil v bližini tamkajšnje pisarne sindikata upokojencev SPI-CGIL. Čeprav je bilo povsem možno, da je šlo za pozabljivost, v teh primerih obvezno steče postopek, ki predvideva zaprtje ulice in intervencijo pirotehnikov. Karabinjerji so torej izvedli ukrep in pričakali policijske pirotehnike, naposled pa se je le izkazalo, da v kovčku ni nobene eksplozivne naprave.