Četrtek, 12 marec 2026
Zaradi kovčka pri Sv. Jakobu začasno zaprli ulico tudi za pešce

Nekdo ga je zapustil v Ulici Frausin, blizu prostorov sindikata upokojencev

Aljoša Fonda |
Trst |
12. mar. 2026 | 19:46
    Zaradi kovčka pri Sv. Jakobu začasno zaprli ulico tudi za pešce
    Kovček so karabinjerji naposled odnesli (FotoDamj@n)
Ulico Frausin pri Svetem Jakobu v Trstu, ki je trenutno zaradi gradbišča nove telovadnice zaprta za promet, so karabinjerji v večernih urah začasno zaprli še za pešce, počez so potegnili trak. Na pločniku se je namreč znašel večji kovček, nekdo ga je zapustil v bližini tamkajšnje pisarne sindikata upokojencev SPI-CGIL. Čeprav je bilo povsem možno, da je šlo za pozabljivost, v teh primerih obvezno steče postopek, ki predvideva zaprtje ulice in intervencijo pirotehnikov. Karabinjerji so torej izvedli ukrep in pričakali policijske pirotehnike, naposled pa se je le izkazalo, da v kovčku ni nobene eksplozivne naprave.

