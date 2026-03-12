Slovenskih ravnateljstev ne bodo združevali

Italijansko ministrstvo za izobraževanje je preklicalo predlog spojitve nekaterih slovenskih ravnateljstev na Tržaškem, do katerega naj bi prišlo v triletju 2027-2030. S tem je generalna direktorica Deželnega šolskega urada za Furlanijo - Julijsko krajino Daniela Beltrame seznanila člane Deželne šolske komisije za izobraževanje v slovenskem jeziku (v nadaljevanju Deželne šolske komisije) na seji, ki je danes popoldne potekala na sedežu Deželnega šolskega urada v Trstu. Predlog je bil umaknjen po posredovanju ministra za izobraževanje Giuseppeja Valditare, je po seji novinarjem dejal član Deželne šolske komisije Dario Bertinazzi. Racionalizacija je bila torej zamrznjena in naj bi do leta 2030 število ravnateljstev slovenskih šol ostalo obstoječe, se pravi 14.

Seja je bila namreč posvečena ravno predlogu spojitve nekaterih ravnateljstev na Tržaškem. Na podlagi predloga direktorice Beltrame se je načrtovala pripojitev Humanističnega in družbeno-ekonomskega liceja Antona Martina Slomška k Liceju Franceta Prešerna, dalje naj bi Tehniški zavod Žige Zoisa pripojili k Izobraževalnemu zavodu Jožefa Stefana, Večstopenjsko šolo Sv. Jakob pa k VS Vladimirja Bartola pri Sv. Ivanu. Predlog spojitve je tak ukrep utemeljeval s pomanjkanjem zadostnega števila ravnateljev in vodij uprav in s ciljem upravne in računovodske učinkovitosti. Proti temu predlogu pa je na slovenske in italijanske oblasti pismo naslovilo 29 političnih predstavnikov, pripadnikov civilne družbe, ravnateljev, profesorjev, sindikalnih predstavnikov in predstavnikov staršev in dijakov, ki so zahtevali tudi nov razpis natečaja za ravnatelje ter nadaljnji obstoj sedanje mreže slovenskih šol v Italiji. Prav tako sta se proti racionalizaciji šolske mreže izrekli stranka Slovenska skupnost in slovenska komponenta Demokratske stranke, v podobnem duhu je izzvenelo tudi sporočilo Slovenske kulturno-gospodarske zveze.