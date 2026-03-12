Ob delni jasnini občasna nestanovitnost, od torka ohladitev

Ob vremenski fronti, ki se pomika pretežno onstran Alp, danes obrobno pronica proti nam rahlo hladnejši in nekoliko bolj vlažen zrak. Povečala se je nestanovitnost, pojavljajo se krajevne plohe. Dopoldne in zgodaj popoldne so bile nekoliko pogostejše, čeprav vseeno omejene in povečini kratkotrajne, po Sloveniji, v prihodnjih urah je pričakovati, da bodo krajevno nastajale tudi v FJK.

Jutri bo prehodno proti nam pritekal bolj suh zrak, pri čemer bo več sončnega vremena in bomo beležili za ta čas kar visoke temperature.

V soboto in nedeljo pa bo dogajanje ob jugozahodnih tokovih spet bolj živahno, pojavljala se bo oblačnost in bodo ob morebitnih obdobjih delno jasnega vremena spet nastajale krajevne plohe in nevihte.

V ponedeljek bo na vreme pri nas vplivala severna hladna vremenska fronta, za katero se bo ozračje v naslednjih dneh ohladilo. Prevladovalo bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, ponekod se bodo občasno pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Zapihala bo burja.

Od torka se bo dogajanje z okrepitvijo anticiklona ustalilo, toda bo hladneje in občasno še vetrovno. Najvišje dnevne temperature bodo nekaj dni do okrog 10 stopinj Celzija. Ponoči pa se bo živo srebro na Kraški planoti in na Goriškem povečini spuščalo pod 5 stopinj Celzija.