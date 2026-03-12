Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije opozarja na goljufe

V Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije opozarjajo, da se v različnih krajih po Sloveniji pojavljajo posamezniki, ki se pretvarjajo, da so gluhi ali naglušni, ter zbirajo denarna sredstva zase ali domnevno za organizacije gluhih in naglušnih. Zveza in vsa njena društva s takšnim zbiranjem sredstev nimajo nobene povezave, poudarjajo v zvezi.

»Naše organizacije se ne poslužujejo tovrstnih načinov zbiranja sredstev, saj predstavljajo kršitev slovenske zakonodaje,« so v zvezi zapisali v sporočilu za javnost.

Javnost prosijo, da v primeru, če opazijo posameznike, ki na tak način zbirajo sredstva za gluhe ali naglušne osebe oziroma za organizacije gluhih in naglušnih, nemudoma obvestijo policijo na številko 113.

Zveza društev gluhih in naglušnih je skupaj s svojimi 13 društvi po vsej Sloveniji reprezentativna invalidska organizacija za osebe z okvaro sluha in sicer za gluhe, naglušne, osebe s polževim vsadkom in osebe z gluhoslepoto.

Ob tej priložnosti pozivajo vse, da ne zlorabljajo invalidnosti z namenom okoriščanja ali zavajanja za dosego svojih interesov.