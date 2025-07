V Izoli so v soboto med ogledom nepremičnine oropali 38-letnega moškega, ki je prišel iz Trebnjega z namenom nakupa počitniške hiše. Znanka ga je pripeljala na ogled hiše na območju Jagodja, tam ga je pričakal zamaskirani moški, mu zagrozil s pištolo in zahteval denar. Oškodovanec mu je izročil 30.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Kot so pojasnili, so bili o ropu obveščeni v soboto ob 19.30. Intenzivno preiskovanje kaznivega dejanja še nadaljujejo.