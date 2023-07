V Izoli utonil 19-letnik

Policiste so danes okoli 8.30 obvestili, da je v morju pri carinskem pomolu v Izoli moško truplo. Ugotovili so, da se je utopil 19-letni ukrajinski državljan, so za Primorske novice pojasnili na Policijski upravi (PU) Koper.

Utopljeno osebo so iz morja izvlekli gasilci Gasilske brigade Koper in jo predali pristojnim službam, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Policisti so po poročanju Primorskih novic opravili ogled kraja in izključili sumljive okoliščine. Preiskujejo pa, kako je 19-letnik prišel v Izolo. Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo, ki bo bolj natančno pokazala vzrok smrti.