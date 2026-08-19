V izolski marini zagorel čoln, s hitrim posredovanjem preprečili najhujše

Hitri reakciji zaposlenih v izolski marini in hitremu prihodu koprskih ter izolskih gasilcev se lahko zahvali lastnik gorečega čolna in lastniki vseh sosednjih čolnov, da se današnji požar v izolski marini ni spremenil v katastrofo.

Na čolnu je zagorelo nekaj minut po tretji uri popoldne, požar so opazili očividci, takoj poklicali pomoč, medtem pa so zaposleni iz marine prihiteli z nekaj gasilniki in plamene omejili na goreči čoln. Njihovo delo so nato dokončali gasilci koprske brigade in izolskega prostovoljnega društva. Zagorelo je v notranjosti čolna, pod strehico na krmi. Zaradi hitrega posredovanja bo lastnik čoln verjetno lahko popravil.