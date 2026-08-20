Sicilijansko poletje dveh svetov

Ko Nico prispe na Sicilijo, ga na letališču pričaka starejša teta. Pri njej bo po novem preživel poletje.

Filmski prvenec sedeminštiridesetletne sicilijanske režiserke Margherite Spampinato Gioia mia (Moje veselje), je hudomušna in hkrati nostalgična zgodba, ki opisuje srečanje dveh oddaljenih svetov tako z geografske kot starostne perspektive.

Deček Nico prispe iz oddaljenega severa Italije na daljši oddih v Trapani. Njegova varuška je na tem, da se poroči, in starši se zato spomnijo na belolaso samsko teto Gelo s speto pričesko, ki pristane na to, da bo poletne mesece preživela v družbi mladega gosta.

Že takoj na začetku je jasno, da ne bo šlo za preprosto ali prijetno sobivanje. Živahen, jezikav in drzen Nico takoj po vstopu v veliko tetino stanovanje vpraša po internetni povezavi, ki je seveda ni. Deček je zrasel v premožni, laični družini in se nikakor ne sprijazni s strogimi pravili priletne, zagrenjene in zelo pobožne pratete, ki na domu nima niti najenostavnejših gospodinjskih aparatov.

Tudi starejša Gela je precej nejevoljna v dečkovi družbi, vseeno pa ga uvede v druženje z ostalimi otroki večstanovanjske stavbe. Tudi z njimi ima Nico kar nekaj težav, a nova prijateljica Rosa ga vseeno uvede v družbo vseh mladih sosedov.

Med visokimi hišnimi stenami spopad med preteklostjo in sodobnostjo, verskim in laičnim prepričanjem ter nasprotjem med hitrostjo in počasnostjo kmalu pojenja in se prelevi v ljubeč in globok odnos med ostarelo teto in njenim mladim nečakom, kakršnega si nihče ni pričakoval.

Filmski zgodbi zagotavlja izredno dodano vrednost nastop čudovite italijanske gledališke igralke Aurore Quattrocchi, ki se je pred triinosemdesetimi leti rodila sicilijanskim staršem v istrski vasi Matulji.

Celovečerec je bil prav gotovo tudi zaradi njene prisotnosti deležen cele vrste nagrad, od Donatellovega Davida do posebne nagrade žirije v švicarskem Locarnu, kjer je za najboljšo žensko interpretacijo slavila prav Quattrocchi. Delo bo na sporedu v sklopu poletnega filmskega sporeda v tržaškem Ljudskem vrtu v nedeljo, 23. avgusta, ob 21. uri.

Gioia mia

Država: Italija, 2025

Režija: Margherita Spampinato

Igrata: Marco Fiore in Aurora Quattrocchi