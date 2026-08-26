Finančne injekcije ne bodo obrodile koruze

Vročina je v zadnjem tednu vendarle nekoliko popustila. Dež je ohladil zrak in navlažil vrhnjo plast tal, a kot poudarjajo strokovnjaki, ni izbrisal posledic dolgotrajne suše. Zato lahko le upamo, da nevihte ne bodo – kot se to rado dogaja že nekaj let – sprale tudi spomina na to, kako je bilo živeti skozi skoraj tri mesece ponavljajočih se vročinskih valov.

Obračun letošnjega poletja se šele sestavlja, vmesna poročila pa povedo dovolj. Po oceni združenja Coldiretti škoda v italijanskem kmetijstvu zaradi kombinacije vročine, suše, toče in požarov znaša več kot tri milijarde evrov. Pridelek riža je ponekod manjši za 40 odstotkov, proizvodnja mleka pa je junija in julija upadla za več kot petino.

Podobno je tudi drugje po Evropi, zato družba Oxford Economics napoveduje, da se bo hrana letos podražila za 11,8 odstotka, leta 2027 pa še za 4,8 odstotka. Kot kaže, bodo najbolj na udaru žito, sadje, zelenjava in mlečni izdelki.

Pomoč prizadetim kmetom in podjetjem je smiselna in nujna, saj lahko brez likvidnosti dejavnosti propadejo. Vendar odškodnina za uničen hektar pridelka ne bo ustvarila nove zelenjave. Sedanjo paradigmo je zato treba razširiti iz dobrodošlega izplačevanja škode k nujnemu zmanjševanju tveganja pred naslednjimi sezonami.

Nabor neodložljivih ukrepov je znan in je bil v zadnjih mesecih večkrat ponovljen. Kmetijstvo denimo potrebuje vsaj zadrževalnike vode in namakalne sisteme z manj izgubami, odpornejše sorte in sisteme senčenja nasadov. Gospodarstvo potrebuje učinkovite načrte za vročino, ki predvidevajo odmore za delavce in učinkovito hlajenje prostorov ter zgodnejše ali nočne izmene.

Urbana in druga gosto poseljena območja tako potrebujejo več dreves in naravne sence, manj pregretih tlakovanih površin, zelene strehe (vendar ne takšnih, kot si jo je pred nekaj tedni zamislila tržaška občina), pitnike in ohlajene javne prostore za skupno uporabo. In ker je vročina velik javnozdravstveni problem, mora država imeti načrt tudi za zaščito najbolj ranljivih družbenih skupin.