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Priznavanje študijskih naslovov

Zaradi priznavanja diplom Matjaž Nemec pisal slovenski vladi in Bruslju

Slovenski evropski poslanec opozarja, da mora čezmejni trg delovati tudi v praksi, SKGZ pozdravlja pobudo

Jaruška Majovski |
Bruselj |
26. avg. 2026 | 11:03
    Zaradi priznavanja diplom Matjaž Nemec pisal slovenski vladi in Bruslju
    Evropski poslanec Matjaž Nemec (ARHIV)
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Čezmejni delavci in študentje se pri zaposlitvi ali priznavanju študijskih naslovov oz. poklicnih kvalifikacij pogosto soočajo z velikimi birokratskimi težavami. Na težave, ki povzročajo preglavice tudi mnogim pripadnikom slovenske narodne skupnosti v Italiji, je slovenski poslanec Evropskega parlamenta Matjaž Nemec (SD/S&D) opozoril tako slovensko vlado kot Evropsko komisijo, od katere želi izvedeti, če so obstoječe prakse skladne s pravom EU.

Na problem posebej opozarjajo slovenski učitelji in profesorji, ki delajo ali želijo delati v Italiji. Čeprav jim je poklicna kvalifikacija priznana in lahko poučujejo na podlagi pogodb za določen čas, se pri dostopu do zaposlitev za nedoločen čas srečujejo z dodatnimi postopki ugotavljanja enakovrednosti akademskih naslovov. V praksi jim to lahko otežuje enakopraven dostop do stalne zaposlitve, je zapisal Nemec.

Izrecno je poudaril, da je problematika posebno pomembna za slovensko-italijanski obmejni prostor in slovensko narodno skupnosti v Italiji, saj lahko vpliva na možnost zagotavljanja ustreznega kadra za slovenske šole v FJK. Hkrati primer učiteljev in profesorjev odpira širše vprašanje, ali se s primerljivimi ovirami srečujejo tudi v drugih reguliranih poklicih.

Pobudo Matjaža Nemca so pozdravili pri Slovenski kulturno-gospodarski zvezi, pri kateri že dalj časa opozarjajo na opisano problematiko.

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