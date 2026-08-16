Izjemna suša vztraja po večjem delu Slovenije

Po večjem delu države vztrajajo izjemno sušne razmere. Večina Slovenije je še naprej padavinsko podhranjena, so se pa razmere na račun padavin v zadnjem tednu nekoliko izboljšale, predvsem na severu države. Na drugi strani so se na jugovzhodu razmere poslabšale, ugotavljajo na Agenciji RS za okolje (Arso).

Glede na dolgoletno povprečje beležimo v zadnjem 30-dnevnem obdobju v Sloveniji suhe do zelo suhe razmere. Na jugozahodu in severovzhodu pa imamo normalne padavinske razmere, je v najnovejši objavi na portalu Sušomer zapisala agencija.

Preteklih 30 dni so zaznamovale izrazito nadpovprečne temperature in skromne padavine, zaradi česar je bila večina države padavinsko podhranjena. Padavine v zadnjem tednu so sicer pripomogle k izboljšanju razmer predvsem na severu, severovzhodu in severozahodu države. Na jugovzhodu države so se razmere, z izjemo kočevske regije, nekoliko poslabšale.

Izjemno sušne razmere na agenciji beležijo na Gorenjskem, Notranjskem, Dolenjskem, v Ljubljani z okolico, Beli krajini, Spodnjem Posavju ter v delih Goriške in Savinjske. Primanjkljaji v teh regijah znašajo med 60 in 85 milimetrov, v Spodnjem Posavju okoli 100 milimetrov dežja.

Drugod po Sloveniji na Arsu beležijo zelo sušne razmere, kjer primanjkuje med 25 in 50 milimetri padavin, na Obali pa okoli 15 milimetrov.

Prihodnjih nekaj dni bo po pričakovanjih sončnih, prihodnji teden pa bo padavinsko bolj pester. Na Arsu pričakujejo, da se bodo posledično vodnobilančni primanjkljaji sicer nekoliko zmanjšali, obseg izboljšanja pa bo odvisen predvsem od količine in razporeditve padavin.

V večjem delu države tako pričakujejo izboljšanje razmer v površinskem sloju tal, predvidoma za vsaj eno stopnjo glede na trenutno stanje v posamezni regiji.

Reke po državi še naprej beležijo majhno vodnatost, ki se zelo počasi zmanjšuje. Na agenciji nizkovodne razmere beležijo na več kot polovici vodomernih postaj, od tega na okoli desetini postaj beležijo izredno nizkovodne razmere za avgust. Najmanj vodnate za ta čas so reke Mura, Soča, Sava v spodnjem toku in Krka s pretoki.

V začetku prihodnjega tedna bodo prehodno narasle nekatere reke predvsem na zahodu države. Ob plohah in nevihtah se lahko sušne razmere lokalno izboljšajo zlasti ponekod na severozahodu. Drugod po državi bo vodnatost rek ostala nespremenjena, nizkovodne razmere bodo vztrajale, predvsem ponekod na Savinjskem in Dolenjskem se lahko še stopnjujejo, so zapisali.

V zadnjem tednu je v večjem delu države še naprej prevladovalo obdobje zmerne suše podzemne vode. Izjeme so ljubljanska, bovška, dolenjska, koroška, kočevska, savinjska in obalna regija, kjer beležijo zelo sušne razmere.

Za prihodnji teden predvidene padavine po oceni agencije ne bodo imele vpliva na stanje podzemnih vodnih količin.