Po zelenih površinah je Gorica na vrhu lestvice

Gorica se je po količini dostopnih zelenih površin uvršča na vrh italijanske lestvice. Po podatkih zavoda Istat, ki sta jih obdelala Openpolis in časnik Il Sole 24 Ore, ima mesto največ uporabnih zelenih površin tako na mladoletnega prebivalca kot na prebivalca nasploh. Vsakemu Goričanu, mlajšemu od 18 let, pripada več kot tisoč kv. metrov zelenih površin. Gorica je tako prva v Italiji, na drugem mestu pa je Pordenon s 705 kv. metri na mladoletnika.

Gorica vodi tudi na lestvici, ki upošteva celotno prebivalstvo. Na prebivalca ima od 138 do 140 kv. metrov dostopnih zelenih površin, italijansko povprečje pa znaša le 22 kv. metrov. »Gorica je vse lepša, gostoljubnejša in bolj zelena ter ponuja veliko odprtih površin in cvetličnih gred,« je poudaril župan Rodolfo Ziberna. Med mestnimi zelenimi oazami so Dolina Korna, Park Coronini, grajski park in Ljudski vrt, Viatorijev vrt in Pevmski park.