Kontovel dodatno pomladil ekipo, poslavljajo se trije veterani

Tudi v taboru Kontovelovih košarkarjev odštevajo dneve do začetka priprav na novo sezono. Na klopi ekipi, ki bo še naprej nastopala v deželni diviziji 1 (v tej ligi bo po junijskem napredovanju igral tudi goriški Dom), ostaja Francesco Peric. Moštvo se bo, sicer ob Peričevi odsotnosti, prvič po poletnem premoru zbralo v sredo kot po tradiciji na zunanjem igrišču na Kontovelu, na polno pa bo začelo trenirati v ponedeljek, 24. avgusta, v športni dvorani na Rouni pri Briščikih.

Kar nekaj sprememb pa je pred začetkom sezone prišlo v igralskem kadru. H Kontovelu se po eni sezoni pri Jadranovi članski ekipi vrača Jan Pro. Openski krilni igralec predvsem zaradi kroničnih težav z bolečinami v kolenih z Jadranom v meddeželni B-ligi ni dobil prave priložnosti za igro, tako da se je odločil za vrnitev v svojo nekdanjo ekipo. V prihajajoči sezoni bosta Kontovelov dres oblekla tudi mlada Samuel Hmeljak in Emil Čebulec (oba letnik 2009), ki bosta sočasno igrala tudi z Jadranovo mladinsko ekipo v prvenstvu U19. Pri Kontovelu napovedujejo še kakšno novost, a za zdaj imen morebitnih drugih okrepitev niso razkrili.

Za Kontovelovo ekipo ne bo več igral Niko Vecchiet, poslavljajo pa se trije veterani in nosilci ekipe zadnjih sezone, in sicer brata Simon in Gregor Regent ter Tadjan Škerl, ki je sicer v preteklosti oblekel tudi dres Jadranove in Borove članske ekipe. E.P.