V Karniji se je poškodovala pohodnica

Gorski reševalci in finančne policije iz kraja Forni Avoltri so danes popoldne posredovali na griču Col Ventar v občini Lauco v Karniji, kjer se je ponesrečila 47-letna pohodnica iz Vidma. Utrpela je hujši zvin gležnja, pri čemer se ne bi uspela vrniti v dolino pred večernim mrakom in je poklicala na pomoč na interventno telefonsko številko 112. Operaterji so klic v sili obrnili pristojnim službam. Šest reševalcev je pohodnico doseglo s terenskim vozilom. Na kraju so ji nudili prvo oskrbo, nato so jo prepeljali v dolino. S svojim avtomobilom je dosegla urgenco tolmeške bolnišnice.