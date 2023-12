V koprski knjižnici odprli razstavo »Imam avtizem, pa kaj potem...«

Zavod Modri december, ki se ukvarja s spodbujanjem zavedanja avtizma in Aspergerevega sindroma je v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper odprl razstavo fotografij iz prve mednarodne mladinske izmenjave, ki so jo izvedli letos poleti, poročajo Primorske novice. V avli koprske knjižnice je tako razstavljenih več kot 25 fotografij, ki prikazujejo utrinke mladih udeležencev z avtizmom iz Slovenije in Latvije na izmenjavi v Ajdovščini. »S fotografsko razstavo zaključujemo projekt mednarodne mladinske izmenjave, ki smo jo pripravili skupaj s kolegi Solis Augšup iz Latvije, v okviru programa Erasmus+,« je zapisala Patricija Lovišček, sicer direktorica Zavoda Modri december. »Otvoritev pa nam je dodatno ogrela srce, saj je bila avla do zadnjega kotička polna in prvi odzivi na razstavo so zelo pozitivni,« je še dodala.

Organizatorji so poskrbeli, da je vsak izmed slovenskih udeležencev imel svojo vlogo na odprtju, so še sporočili iz koprske knjižnice. »To so Erik in Tavi, ki sta imela ključno vlogo pri uradni otvoritvi. Loti, ki je vodila prireditev in Danjel, ki je zaigral na harfi, pa sta z javnostjo delila tudi svoje spomine in občutke, ki sta jih doživela na izmenjavi,« so zapisali v izjavi za javnost. »Iskali smo podobnosti v različnosti. Naš pogovorni jezik je bil v osnovi angleščina, pomagali pa smo si tudi z rokami in nogami,« so vtise z izmenjave strnili udeleženci.

Razstava bo na ogled do 31. decembra.