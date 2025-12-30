V Kopru bo moč silvestrovati od poldneva do zgodnjih jutranjih ur

Silvestrovanje je bilo desetletja skoraj sinonim za nočno praznovanje, množice na trgih in čakanje na polnoč. A način, kako ljudje danes vstopajo v novo leto, se postopoma spreminja. To je opaziti tudi v slovenski Istri, kjer letošnji silvestrski programi ponujajo zanimiv vpogled v to, kako se tradicija prilagaja sodobnemu življenjskemu ritmu.

V slovenski Istri - v Kopru, Izoli, Piranu, Portorožu in Ankaranu - bodo tudi letos potekala klasična silvestrska praznovanja z večernimi koncerti na prostem, poročajo Primorske novice. Poleg že preverjenih oblik praznovanja pa je letos v slovenski Istri prvič zaznati tudi odmik od klasičnega razumevanja novega leta kot čakanja na trenutek ob polnoči. V ospredje tako stopa dojemanje praznovanja kot izkustva, ki se lahko začne že v dnevnem času.

Praznovanje novega leta že opoldne

V Kopru bo tako mogoče praznovanje novega leta začeti že opoldne. V nekdanjem samostanu sv. Frančiška Asiškega bo potekalo dnevno novoletno praznovanje, zasnovano kot pravo novoletno praznovanje z odštevanjem, plesom in nazdravljanjem ob elektronski glasbi v ambientu, ki sam po sebi nosi močno simboliko prehoda in skupnosti. Posebnost dogodka dopolnjuje skrbno izbran glasbeni program, ki bo dan obarval z različnimi pristopi sodobne elektronike - od nastopa Benjamina Shocka, ki se mu bo pridružil violinist Abel Modic, do izvirnega dialoga klaviature in mešalke v izvedbi Iana F. in Denisa Horvata ter nadaljevanja v tehno setu Estore. Dogodek bo potekal med 12. in 18. uro, njegov namen pa je dopolnjevanje ter širitev nabora možnosti za vstop v novo leto.

Klasična silvestrovanja na prostem

Klasična silvestrovanja na prostem bodo potekala na več krajih. V koprski Taverni nastopa skupina Šank Rock, v Izoli bo silvestrovanje tokrat potekalo na Ledenem otoku, kjer bodo obiskovalce zabavali Ne me jugat in Rock Partyzani, kar sledi ustaljenemu modelu javnega praznovanja na prostem. V Piranu in Portorožu bo v ospredju tradicionalno dogajanje na trgih v okviru programa Morje zimskih doživetij. Koncert skupine Tequila Band in nastop Petra Graša tik pred polnočjo sledita preverjeni formuli, ki še vedno nagovarja širok krog obiskovalcev, zlasti turistov. Tudi Ankaran ostaja zvest klasičnemu silvestrskemu formatu - v središču kraja bo namreč nastopila skupina Roxie.

Praznovanje prilagojeno različnim življenjskim slogom

Letošnje silvestrovanje v slovenski Istri tako ponuja širši spekter doživetij. Praznovanje novega leta ni več nujno osredotočeno na en sam trenutek, temveč se lahko razteza čez ves dan, kar kaže na premik v razumevanju praznovanja, kjer sta v ospredju druženje in skupno doživetje, ne zgolj ritual čakanja polnoči. V ozadju takšnih sprememb so tudi širši družbeni premiki - drugačen odnos do prostega časa, želja po bolj uravnoteženem praznovanju ter iskanje dogodkov, ki omogočajo druženje brez nujnega ponočevanja. Silvestrovanje v slovenski Istri letos tako postaja bolj razpršeno, manj enodimenzionalno in bolj prilagojeno različnim življenjskim slogom ter ritmom sodobnega življenja.