V Kopru lani triodstotna rast pretovora

Za koprsko luko je bilo leto 2024 zelo uspešno. V pristanišču so namreč dosegli triodstotno rast skupnega ladijskega pretovora, na kontejnerskem terminalu je bila z 1,13 milijona pretovorjenih kontejnerskih enot ta rast kar šestodstotna. Nekoliko nižji je bil lani pretovor vozil (884.666 avtomobilov), na potniški terminal pa je prispelo več kot 125.000 potnikov. Čistih prihodkov od prodaje je bilo v koprskem pristanišču lani za 330,1 milijona evrov, kar je za šest odstotkov več kot leta 2023. Naložb pa je bilo v letu 2024 za 55,5 milijona evrov. V pristanišču je zaživelo več gradbišč, med drugim so sklenili gradnjo petih sončnih elektrarn, s katerimi pridobivajo 15 odstotkov vse potrebne električne energije. Za leto 2025 pa Luka Koper obljublja za kar 117 milijonov evrov naložb. Od tega bo za projekte na področju trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti namenila 40,5 milijona evrov oziroma dobro tretjino vseh naložb.