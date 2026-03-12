VREME
Kolesarstvo

Roglič na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja napredoval na tretje mesto

V današnji četrti etapi je v sprintu 14 kolesarjev, ki so na zadnjem vzponu pobegnili glavnini, zasedel 12. mesto

    Primož Roglič na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja trenutno zaseda tretje mesto (ANSA)
Slovenski kolesar Primož Roglič je v četrti, 213 kilometrov dolgi razgibani etapi dirke od Tirenskega do Jadranskega morja v sprintu 14 kolesarjev, ki so na zadnjem vzponu pobegnili glavnini, zasedel 12. mesto. Ker pa v skupini najboljših ni bilo nekaterih z vrha skupne razvrstitve, je Kisovčan s petega napredoval na tretje mesto.

Pred slovenskim kolesarjem ekipe Red Bull-Bora-hansgrohe sta le njegov moštveni kolega Giulio Pellizzari in do te etape vodilni Isaac del Toro, ki je vodstvo izgubil zaradi bonifikacijskih sekund za drugo mesto v etapi Italijana. Del Toro zdaj zaostaja dve, Roglič pa 21 sekund.

Etapo je sicer dobil nizozemski zvezdnik Mathieu van der Poel, kolesar ekipe Alpecin-Premier Tech, za katerega je to druga etapna zmaga v treh dneh.

Peta etapa s ciljem v Mombarocciu bo spet zahtevna, vnovič bo vsebovala štiri kategorizirane vzpone vključno z zaključnim na Santurio del Beato Sante.

