Roglič na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja napredoval na tretje mesto

Slovenski kolesar Primož Roglič je v četrti, 213 kilometrov dolgi razgibani etapi dirke od Tirenskega do Jadranskega morja v sprintu 14 kolesarjev, ki so na zadnjem vzponu pobegnili glavnini, zasedel 12. mesto. Ker pa v skupini najboljših ni bilo nekaterih z vrha skupne razvrstitve, je Kisovčan s petega napredoval na tretje mesto.

Pred slovenskim kolesarjem ekipe Red Bull-Bora-hansgrohe sta le njegov moštveni kolega Giulio Pellizzari in do te etape vodilni Isaac del Toro, ki je vodstvo izgubil zaradi bonifikacijskih sekund za drugo mesto v etapi Italijana. Del Toro zdaj zaostaja dve, Roglič pa 21 sekund.

Etapo je sicer dobil nizozemski zvezdnik Mathieu van der Poel, kolesar ekipe Alpecin-Premier Tech, za katerega je to druga etapna zmaga v treh dneh.

Peta etapa s ciljem v Mombarocciu bo spet zahtevna, vnovič bo vsebovala štiri kategorizirane vzpone vključno z zaključnim na Santurio del Beato Sante.