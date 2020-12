V Kopru prala denar nekdanja županska kandidatka v Parmi

Kot smo poročali, so koprski kriminalisti na podlagi informacij, ki so jim jih posredovali italijanski organi, izvedli dalj časa trajajočo preiskavo, ki se je v preteklih dneh zaključila s kazensko ovadbo na račun 68-letne italijanske državljanke s stalnim prebivališčem v Emiliji - Romanji. Osumljena je pranja denarja, v ta namen je v Kopru ustanovila kar enajst družb, ki dejansko niso poslovale, ampak samo »obračale« denar. Ta naj bi izviral iz kaznivih dejanj, do katerih je prišlo v Italiji: tam potekajo zoper to osebo kazenski postopki za različna kazniva dejanja, od izsiljevanja in oderuštva do združevanja v hudodelske namene.

Koprska policija imena ni razkrila, iz zanesljivih virov pa izhaja, da gre za 68-letno Wally Bonvicini iz Parme. V Verdijevem mestu je to dokaj poznan obraz, leta 2012 je tam med drugim kandidirala za županjo (na občanski listi Buongiorno Italia oz. Dober dan, Italija). Znana je bila kot borka za pravice podjetnikov proti dušečim davkom, agenciji za izterjevanje davkov Equitalia in bankam. Leta 2017 pa je finančna policija razkrinkala njeno mrežo, katere cilj je bil zakriti denar podjetnikov in drugih oseb pred davčno upravo ter bankami upnicami, s čimer so se ti ljudje izognili zasegu premoženja.

Kot je takrat poročal dnevnik La Repubblica, naj bi združbi, ki se je skrivala za združenjem proti oderuštvu Federitalia, zasegli sedem milijonov evrov, del premoženja pa je čakal v tujini: v Sloveniji, na Hrvaškem in v Senegalu, od koder je bil eden izmed osumljenih. Finančna policija je tedaj poleg Bonvicinijeve pridržala še sedem oseb, eno od teh ravno na meji s Slovenijo, ovadila pa 26 ljudi.