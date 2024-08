V Kopru prišlo do ropa

V Pristaniški ulici v Kopru je danes popoldne v enem od poslovnih prostorov prišlo do ropa. V poslovalnico je vstopil moški, zagrozil zaposleni, pobral denar in pobegnil s skuterjem. Zaposlena se pri tem ni poškodovala. Policisti so takoj zavarovali kraj in začeli zbirati informacije. Postavili so blokadne točke v okolici in intenzivno iščejo pobeglega storilca.

Ta je visok približno 1,9 metra, na glavi je imel temno motoristično čelado, oblečen je bil v temno jakno in temne dolge hlače. S kraja se je odpeljal s skuterjem, na katerem ga je pred poslovalnico čakal voznik. Policisti prosijo vse, ki bi o ropu ali storilcu vedeli karkoli, da to sporočijo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.