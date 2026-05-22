V Kopru slovesno odprli italijanski multimedijski center Gravisi

V Kopru so danes slovesno odprli italijanski multimedijski center Gravisi. Nova pridobitev obiskovalcem na interaktiven način predstavlja zgodovino in kulturo italijanske manjšine v Istri ter krepi čezmejno sodelovanje, so sporočili z Italijanske unije.

Vzpostavitev več kot 460 kvadratnih metrov velikega centra je stala okoli 1,3 milijona evrov. Glavnino sredstev so ustvarjalci pridobili iz programa Interreg, celoten projekt pa sta izdatno sofinancirali tudi Slovenija in Italija.

Predsednik Italijanske unije Maurizio Tremul izpostavlja, da center prinaša izjemno pridobitev za celotno skupnost v Sloveniji in na Hrvaškem. Ustanova na kreativen način prikazuje zgodovino in obiskovalcem pojasnjuje razloge za močno prisotnost italijanskega jezika na tem območju, pojasnjuje Tremul. Center deluje tudi kot manjši muzej in učiteljem ter dijakom nudi dragocene vsebine za lažje razumevanje lokalnega prostora, dodaja predsednik unije.

»Fašizem je naredil veliko trpljenje Slovencem in Hrvatom, komunizem, eksodus in fojbe pa so naredili veliko trpljenje Italijanom. Če vsi skupaj gojimo spoštovanje do resnice in do trpljenja drugih, lahko danes uspešno gradimo mostove prijateljstva in miru,« sobivanje različnih pogledov na zgodovino opisuje Tremul.

Koprski župan Aleš Bržan močno pozdravlja obnovo zgodovinskega objekta znotraj mestnega jedra. Občina italijansko skupnost redno financira, v občinskem svetu pa lokalno politiko sooblikujejo trije predstavniki manjšine, pojasnjuje župan.

»Multimedijski center vabi vse občane in obiskovalce, da našo bogato zgodovino spoznavajo brez predsodkov in jo sprejmejo natančno takšno, kot je v resnici bila. Takšno tesno sobivanje različnih kultur prebivalce zgolj plemeniti in jih nikakor ne omejuje,« ugotavlja Bržan.

Državni sekretar na ministrstvu za kulturo Marko Rusjan, ki opravlja tekoče posle, pomen centra širi na celotno državo. Nova ustanova kulturno dediščino uspešno ohranja in predstavlja pomembno vez med slovenskim ter italijanskim narodom, ocenjuje državni sekretar. Odnosi med sosednjima državama po njegovi oceni ostajajo odlični, kar ustvarjalci redno dokazujejo tudi s skupnimi čezmejnimi projekti, kot to trenutno uspešno počnejo v okviru pretekle Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici in Gorici, zaključuje Rusjan.