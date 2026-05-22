Umrl je Carlo Petrini, ustanovitelj gibanja Slow Food in mreže Terra Madre. Star je bil 76 let. Večkrat je obiskal Trst, med drugim tudi festival Vitovska in morje.

Petrini je gibanje Slow Food ustanovil leta 1986 z namenom spodbujanja pravice do užitka ob hrani ter za dobro, čisto in pravično hrano za vse. Svetovno mrežo Terra Madre pa je ustvaril za povezovanje kmetov, pastirjev, ribičev, kuharjev, akademikov in potrošnikov za spodbujanje prehranske suverenosti, biotske raznovrstnosti in trajnostnega kmetijstva. Bil je človek z veliko ljubeznijo do skupnega dobrega in z izjemno vizijo, ki jo bo – obljublja Slow Food – njegovo gibanje nadaljevalo.

Carlo Petrini se je rodil leta 1949 v Braju pri mestu Cuneo, kjer je tudi umrl. Bil je gastronom, novinar, pisatelj in predvsem promotor trajnostnega ter pravičnega prehranskega sistema.