Navadno ureja predpise, tokrat tudi deli denar

Predlog t. i. omnibusnega zakona, s katerim Dežela FJK vsako leto poseže na vrsto različnih področij, denimo tako, da deželna zakonska določila oziroma predpise uskladi s tistimi na državni ravni ali pa podaljša trajanje določenih ukrepov, se je letos sprevrgel če ne v pomladni rebalansek pa vsaj v uvodno dejanje poletnega rebalansa proračuna. Vladna koalicija je namreč tik pred začetkom obravnave omnibusa vložila kar 64 amandmajev, s katerimi je predlagala prerazporeditev skoraj 50 milijonov evrov javnih finančnih sredstev.

Nad potezo niso bili niti malo navdušeni v opoziciji, kjer so si bili enotni v kritiki, da je na tak način vladajoča večina popolnoma »povozila« pristojne odbore. »Ne bom rekel, da smo v volilni kampanji, ampak to, kar se je zgodilo v deželnem svetu, diši ravno po volilni kampanji,» je komentiral deželni svetnik stranke Slovenska skupnost Marko Pisani. Vtis je bil, da so želeli ugoditi potrebam - ali zahtevam - določenih predelov FJK, je še dodal.

Iz vrst večine pa je bilo slišati, da gre za zdravorazumsko ukrepanje, saj da nekatera področja ne morejo čakati na prerazporeditev finančnih sredstev s poletnim rebalansom deželnega proračuna.

Nekateri sprejeti ukrepi so s finančnega vidika nezanemarljivi. Med te sodi prerazporeditev 14,4 milijona evrov, ki so jih namenili podjetjem (ne glede na njihovo velikost), da bi lažje kljubovala draginji goriv. »Pomoč zadeva predvsem logistični in prevozni sektor, ki sta najbolj izpostavljena podražitvi pogonskih goriv,» je pojasnil pristojni član deželne vlade Sergio Emidio Bini. Pomoč, za katero bodo upravičence določili na podlagi klasifikacije dejavnosti ATECO, je bila v torek sprejeta soglasno. Prispele vloge bodo obravnavali po kronološkem vrstnem redu.

Med amandmaji vladajoče koalicije je bil tudi eden o sofinanciranju letalskih povezav z ronškim letališčem: za to, da ne bi bila ukinjena povezava z milanskim letališčem Linate, so odmerili štiri milijone evrov.