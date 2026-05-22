Na Obalni cesti se je huje poškodoval 69-letni kolesar

Na Obalni cesti je danes v bližini hotela Riviera pri Grljanu dopoldne padel 69-letni kolesar. Prva sta ga oskrbela uslužbenca hotela, katerima sta priskočila na pomoč še avstrijska turista. Na kraj so prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118, ki so ga stabilizirali in nato prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da si je poškodoval obraz in utrpel pretres možganov. Bil je tudi zmeden.

Na kraju so bili karabinjerji in lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče. Med njimi sta morebitna slabost ali izsiljena prednost s strani drugega vozila.