V Trstu bi že danes kmalu zabeležili prvo tropsko noč. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je na pomolu Bandiera namerila najnižjo nočno temperaturo 19,7 stopinje Celzija, torej le 0,3 stopinje manj od 20 stopinj Celzija, ko po definiciji svetovne meteorološke organizacije govorimo o tropski noči. V Zgoniku so namerili najnižjo nočno temperaturo 16,7 stopinje Celzija, pri Briščikih, kjer je manj vetra, pa 13,1 stopinje Celzija. Na Goriškem, kjer povečini ni pihala burjica, so bile najnižje nočne temperature okrog 12 stopinj Celzija.

Danes in tudi več prihodnjih dni bo sončno in za ta čas toplo. Iz dneva v dan bodo temperature višje. Danes se bodo ponekod že dotaknile 27 ali 28 stopinj Celzija, od nedelje pa ponekod že 30 stopinj Celzija. Nastal je soliden anticiklon, ki se mu pridružuje subtropski zrak. Na vreme pri nas bo, kot kaže, vplival in prinesel poletne razmere vsaj do sredine prihodnjega tedna.