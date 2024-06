Koprski policisti so včeraj ob 22.39 v Kopru ustavili mladega voznika osebnega avtomobila. Izkazalo se je, da gre za 17-letnika, ki ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja. Osebni avtomobil so mu zasegli in predali v hrambo sodnemu izvršitelju, zoper mladoletnega voznika pa bodo podali obdolžilni predlog. O »podvigu« mladoletnika so policisti obvestili tudi njegove starše.