V Laškem praznujejo dvestoletnico varjenja piva

Pivovarna Laško Union bo nocoj v Laškem slovesno obeležila 200-letnico pivovarstva. Dogodka se bo udeležil tudi gospodarski minister Matjaž Han. Podjetje, ki je v 100-odstotni lasti nizozemske družbe Heineken, je danes največji proizvajalec piva in pijač v Sloveniji. Nastalo je leta 2016 z združitvijo Pivovarne Laško in Pivovarne Union in danes zaposluje več kot 400 ljudi.

Od steklenic do plakatov

Ob 200-letnici varjenja piva v Laškem bo Domoznansko in zbirateljsko društvo Laško v Laški hiši pripravilo razstavo z naslovom 200 let pivovarstva v Laškem, ki bo obiskovalcem ponudila vpogled v bogato zgodovino pivovarstva v kraju. Predstavljeni bodo številni predmeti, ki pričajo o razvoju pivovarske kulture - od zgodovinskih steklenic, etiket in kozarcev do plakatov, točilnih naprav in drugih zanimivosti, povezanih s pivom in njegovo promocijo skozi čas.

Geyer, vizionar svojega časa

Zgodbo o pivu, ki je postala sinonim za slovensko pivovarstvo, so leta 1825 začeli pisati na mestu nekdanjega hotela Savinja v Laškem. Franz Geyer, vizionar svojega časa, je takrat postavil temelje pivovarstva v Laškem, ki je skozi stoletja raslo in se razvijalo.