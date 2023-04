V letu 2022 za 12,4 odstotka več zaposlenih v zasebnem sektorju

V letu 2022 je število zaposlitev v zasebnem sektorju v Furlaniji - Julijski krajini zraslo za 12,4 odstotka oziroma skoraj 18.000 enot v primerjavi z letom 2021: od 143.000 je zraslo na 161.000, kar presega tudi število novih zaposlitev pred pandemijo covida-19 v letu 2019, ko je bil porast v višini 14.500 enot. Tako ugotavlja raziskovalec deželnega raziskovalnega zavoda Ires Alessandro Russo, ki je obdelal oziroma predelal podatke italijanskega pokojninskega zavoda Inps in katerega zaključke obnavlja tiskovna agencija Ansa.

Relativno gledano je naraslo število rednih zaposlitev za nedoločen čas: le-teh je 23.000 oz. za 4800 oziroma 25,8 odstotka več, medtem ko je v absolutnem merilu najbolj zraslo število zaposlitev za določen čas s 4900 novimi zaposlitvami oz. 8,3 odstotka. Za 20,5 odstotka je zraslo tudi število sezonskih pogodb, kar pripisujejo pozitivnemu delovanju turističnega sektorja. Največji porast zaposlitev, 16,5 odstotka, so zabeležili na Videmskem, 13,5-odstoten je bil porast na Tržaškem, medtem ko je bil na Goriškem 11,9-odstoten, na Pordenonskem pa 4,6-odstoten.

V letu 2022 je zraslo tudi število prekinitev delovnega razmerja, ki se je od 131.000 povečalo na 156.000 oziroma za 19 odstotkov. Pri tem so vedno bolj razširjene odpovedi zaposlenih, povečal pa se je odstotek odpuščanj zaposlenih za nedoločen čas iz disciplinskih razlogov: če je le-teh leta 2014 bilo 2,5 odstotka, jih je bilo lani za 5,8 odstotka. Kljub porastu zaposlitev pa primanjkuje trgovcev, osebja v gostinstvu, nekvalificirane delovne sile na področju čiščenja in prodajalcev. Prav tako primanjkujejo specializirani delavci na področju gradbeništva in vzdrževanja stavb, dalje livarji, varilci in kleparji.