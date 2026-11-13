V ljubljanski živalski vrt prispela lenivka Romy

V Živalski vrt Ljubljana je iz avstrijskega živalskega vrta Herberstein prispela leto in pol stara Linejeva dvoprsta lenivka Romy. Najprej se je okrepčala s korenjem, nato pa v svojem počasnem ritmu začela raziskovati novi dom, so sporočili iz ljubljanskega živalskega vrta. Obiskovalce so prosili, da Romy opazujejo mirno in v tišini.

»Tako kot pri drugih živalih v vrtu vas tudi ob Romyjini ogradi prosimo, da govorite tiho in ne trkate po steklu. Če je ne opazite takoj, se za hip ustavite. Morda jo boste zagledali, kako počiva z glavo navzdol,« so v sporočilu za javnost zapisali v živalskem vrtu.

Dodali so, da so za Linejeve dvoprste lenivce veje hkrati pot, jedilnica in počivališče. Izvirajo iz tropskih gozdov Južne Amerike, kjer večino svojega življenja preživijo visoko v drevesnih krošnjah. S pomočjo dolgih, ukrivljenih krempljev se spretno oprijemajo vej, pod katerimi se premikajo, hranijo in počivajo. Njihovo počasno gibanje ni naključje, temveč način varčevanja z energijo.